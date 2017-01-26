10 yıl 10 ar ay hapis cezaları bulunan baba ile oğlu Düzce’de yakalandı

Rize'de 2013 yılı Mayıs ayında işlenen bir cinayet suçundan 10 yıl 10 ar ay kesinleşmiş cezaları bulunan firari baba ile oğul Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından Konuralp'te yakalandı.

Düzce Polisi cinayet suçundan cezası kesinleşen ve aranan baba ile oğlunu yakaladı. Alının bilgilere göre Rize'de 2013 yılı Mayıs ayında işlenen bir cinayetten dolayı 10 yıl 10 ay kesinleşmiş cezaları bulunan Baba A. A. ile oğlu Ö. A. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Konuralp Terzialiler Mahallesi Akçakoca Caddesi üzerinde yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Çilimli Ceza evine teslim edildi.