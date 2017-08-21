Konya20 °C

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. 10 ton saman kül oldu
10 ton saman kül oldu

10 ton saman kül oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Avlağı köyünde çıkan yangında 10 ton saman kül oldu.

A+A-

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Avlağı köyünde çıkan yangında 10 ton saman kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, D.Y.'e ait evin alk katında bulunan samanlıkta elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 10 ton saman kül oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.