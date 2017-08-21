Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Avlağı köyünde çıkan yangında 10 ton saman kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, D.Y.'e ait evin alk katında bulunan samanlıkta elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 10 ton saman kül oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.