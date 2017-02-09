1 yılda 83 bin fidan ücretsiz olarak dağıtıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ücretsiz olarak dağıttığı fidanlar ile hem farkındalık oluşturuyor, hem de Kütahya'nın daha fazla yeşillenmesine katkı sağlıyor.

Yeşili seven, ormanları koruyan, yarınların daha temiz ve güzel bir ortamda yaşamasına katkı sağlamak isteyen vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan ücretsiz fidan dağıtım etkinlikleri 2016 yılı içinde Kütahya halkı tarafından oldukça talep gördü.

2016 yılı içinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çeşitli türlerde 83 bin 246 adet fidan ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı. Ücretsiz fidan dağıtımları ile vatandaşlarda orman sevgisi ve doğa konularında farkındalık oluşturmak başta olmak üzere aynı zamanda herkesin elinden geldiğince ağaçlandırma çalışması yapması, fidan dikiminin özendirilmesi ve yeşil dokunun korunması bilincinin aşılanması da amaçlanıyor.2016 yılı içinde alışveriş merkezleri, okullar, valilik ve belediye binalarının önleri, özel ve anlamlı günler ile şehrin çeşitli yerlerinde dağıtılan 83 bin 246 adet fidan 7 sinden 70 ine herkes tarafından ilgi ve memnuniyetle karşılandı. (EFE)