1 milyon gurbetçiye oy müjdesi

680 sayılı KHK ile Nüfus Kanunu'nda yapılan değişiklikle yurt dışında yaşayan 1 milyon seçmenin oy kullanabilmesinin önü açıldı. Anayasa değişikliğiyle ilgili yapılacak referandumda yurt dışında yaşayan ancak oy kullanamayacak duruma düşen 1 milyon seçmen de oy kullanabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan 680 sayılı KHK ile Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası "Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres kayıtları, yaşadıkları ülkede kullanılan adres verilerine veya o ülke ve bağlı olduğu temsilcilik bilgisine göre tutulur" şeklinde düzenlendi.

Seçim Kanunu'nun geçici maddesindeki düzenleme nedeniyle 31 Aralık tarihinden sonra yurt dışında yaşayan 2.7 milyon seçmenden 1 milyonu oy kullanamayacak duruma düştü.

Seçim Kanunu'nun geçici maddesinde "31/12/2016 son tarih olmak üzere milletvekili genel seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamalarında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesindeki hükümlerle sınırlı kalınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak veya mevcut bilgilerle Yurt Dışı Seçmen Kütüğü oluşturulabilir" düzenlemesi yer alıyordu. Bu düzenleme nedeniyle 31 Aralık 2016'dan önce adres kaydı yaptırmayan 1 milyon seçmen oy kullanamayacaktı.

KHK ile Nüfus Kanunu'nda yapılan bu değişikliğin ardından yurt dışında yaşayan ancak oy kullanamayacak duruma düşen 1 milyon seçmenin oy kullanmasının önü açılmış oldu.