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1.Amatör'de 10.hafta maçları oynanacak

1.Amatör'de 10.hafta maçları oynanacak

Konya 1.Amatör Küme A ve B Grubu'nda bugün 10.hafta maçları oynanacak.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 1 aydır ertelenen maçlar bugün kaldığı yerden yeniden oynanacak. A Grubu'nda haftanın en önemli maçında Altınekinspor evinde Sarayönüspor'u ağırlayacak. B Grubu'nda ise haftanın en önemli maçında  Çelik Duş Doğuşspor evinde Yeni Doğanhisarspor'u ağırlayacak. A Grubu'nda haftayı Cihanbeyli Belediyespor bay geçerken  B Grubu'nda ise haftayı Seydişehir Gücü bay geçecek.

HAMDİ BUĞUR

A Grubu'nda bugün oynanacak maçlar şöyle:

Altınekinspor  - Sarayönüspor (13.00 - Altınekin)

Demirspor  -    Y.Emirgazi Bld.Spor (13.00 – Süleyman Ballan)

Monivaspor  - Taşkentspor (16.00 – Muharrem Samur)

B Grubu'nda bugün oynanacak maçlar şöyle:

Selçuklu İdmanyurdu  - Mobilyacılar Sitespor (11.00 -  Dumlupınar)

Ilgın Bld.Spor  - Derebucak Bld.Spor (13.00 - Ilgın)

Çelik Duş Doğuşspor  -  Y.Doğanhisarspor (15.00 – Süleyman Ballan)

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