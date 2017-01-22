1.Amatör'de 10.hafta maçları oynanacak
Konya 1.Amatör Küme A ve B Grubu'nda bugün 10.hafta maçları oynanacak.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 1 aydır ertelenen maçlar bugün kaldığı yerden yeniden oynanacak. A Grubu'nda haftanın en önemli maçında Altınekinspor evinde Sarayönüspor'u ağırlayacak. B Grubu'nda ise haftanın en önemli maçında Çelik Duş Doğuşspor evinde Yeni Doğanhisarspor'u ağırlayacak. A Grubu'nda haftayı Cihanbeyli Belediyespor bay geçerken B Grubu'nda ise haftayı Seydişehir Gücü bay geçecek.
HAMDİ BUĞUR
A Grubu'nda bugün oynanacak maçlar şöyle:
Altınekinspor - Sarayönüspor (13.00 - Altınekin)
Demirspor - Y.Emirgazi Bld.Spor (13.00 – Süleyman Ballan)
Monivaspor - Taşkentspor (16.00 – Muharrem Samur)
B Grubu'nda bugün oynanacak maçlar şöyle:
Selçuklu İdmanyurdu - Mobilyacılar Sitespor (11.00 - Dumlupınar)
Ilgın Bld.Spor - Derebucak Bld.Spor (13.00 - Ilgın)
Çelik Duş Doğuşspor - Y.Doğanhisarspor (15.00 – Süleyman Ballan)
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