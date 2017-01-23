1.Amatör Küme Büyükler Liginde Hekimhan Belediye Girmana rüzgarı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Hekimhan Belediye Girmanaspor, Telekomspor'u yenerek grup liderliğini devam ettirdi.

1.Amatör Küme Büyükler liginin 8. hafta mücadelesinde rakibi Telekomspor'u mağlup ederek ligdeki ağırlığını iyice hissettiren Hekimkan temsilcisi, 4-0'lık galibiyetle adeta gövde gösterisi yaptı.

Zekeriya Günay Stadyumunda oynanan maçı Mustafa Gökhan, Abdullah Özcan, Murat Yiğit hakem 3'lüsü yönetti.

Karşılaşmada her iki takımın da açık futbolu tercih etmesi ortaya heyecanlı bir 90 dakika çıkarırken, Hekimhan temsilcisi ilk dakikalardan itibaren rakip savunmayı abluka altına altı. Lider Hekimhan maçtaki ilk golünü 20. dakikada Gökhan ile bularak 1-0 öne geçti. Golden sonra da ataklarını sürdüren Hekimhan Belediye Girmanaspor takımı 25. dakikada bu kez Gökhan'ın sahneye çıkmasıyla karşılaşmayı 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca ilk yarı 2-0 ev sahibi takımın lehine sonuçlandı. İkinci yarıda 50. dakikada Ferdi attığı gol ile skoru 3-0'a getirdi.

65.dakikada Golcü Erman Marik attığı gol ile maçın skorunu belirledi ve Hekimhan müsabakayı 4-0 kazandı.

Kurduğu kadroyla şampiyonluğu hedefleyen Hekimhan Belediyesi Girmana grubunda liderliği sürdürürken, şampiyonluk adına bir engeli daha kayıpsız atlattı.