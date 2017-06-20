1.5 metrelik arsa için baba oğul, baba oğlu öldürdü

Adana'da yeni ev satın alan bir kişi komşusunun çektiği duvarın 1.5 metre kendi arsasına girdiğini ileri sürünce çıkan kavgada, baba ve oğul öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18064. Sokak'ta dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, İslam Alçelik (47) Yenibey Mahallesi'nden bir ay önce ev satın aldı. Alçelik evi satın aldıktan sonra komşusu Mehmet Ö. (70) iki ev arasındaki araziye duvar çekti. İslam Alçelik komşusuna duvarı 1.5 metre ileri çekerek kedi arazisine girdiğini söyledi. Ancak Mehmet Ö. buna rağmen duvarı çekmeye devam etti. Dün akşam da İslam Alçelik oğlu 17 yaşındaki Yusuf Alçelik ile birlikte evi satın aldığı Mehmet Gönen isimli şahsı da alarak Mehmet Ö. ile konuşmaya geldi. İslam Alçelik, "İşte evi satın aldığım arkadaş baksın karar versin arazime girip girmediğine" dedi. Mehmet Gönen araziye bakarak duvarın 1.5 metre içeri çekildiğini İslam Alçelik'in arazisine girildiğini söyledi. Ancak Mehmet Ö. bu durumu kabul etmeyince tartışma çıktı. Sesler üzerine Mehmet Ö.'nün oğlu Turgay Ö. (35) de evden aşağıya indi. Bu kez de tartışma kavgaya dönüştü. Kavga çıkınca Alçelik ailesinin diğer akrabaları da tabanca ve pompalı tüfeklerle olay yerine geldi. Bunun üzerine baba oğul Mehmet Ö. ile Turgay Ö. de bıçak çekince silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada baba İslam Alçelik ile oğlu Yusuf Alçelik, baba Mehmet Ö. ile oğlu Turgay Ö. tarafından yaralandı. Saldırgan baba ve oğlu olay yerinden kaçarken, yaralanan baba ve oğlu ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak baba ve oğul peş peşe yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan hemen sonra Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma ekipleri evlere operasyon yaparak katil zanlısı baba ve oğlu yakalayıp cinayet ekiplerine teslim etti. Daha sonra cinayet dedektifleri derinlemesine araştırma yaptığında olaya Alçelik ailesinden 4 kişinin daha karıştığını belirleyerek onları da gözaltına aldı. Baba ve oğul ile birlikte gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Öldürülen baba oğlun cenazesi ise otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınarak toprağa verildi. Zanlıların birkaç gün sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.